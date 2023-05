WEER. Vanochtend bewolkt weer in Mechelen

voetbal eerste nationale Rupel Boom degradeert na 5-0 verlies bij Francs Borains (tenzij BAS nog reddings­boei gooit): “Op papier kan Charleroi nóóit licentie krijgen”

Wat al veel langer in de lucht hing, is nu ook mathematisch zeker: Rupel Boom degradeert naar tweede nationale. De Steenbakkers gingen met forfaitcijfers onderuit bij Francs Borains en kunnen de kloof van tien punten met Jong Antwerp en de barrageplaats niet meer dichten. En toch is er nog enige hoop op de goede afloop, want de licentiecommissie kende Olympique Charleroi geen licentie toe voor volgend seizoen. Als het huidige nummer vijf in de stand ook bot vangt bij het BAS, zakt het zelf noodgedwongen en schuiven alle achtervolgers een plaatsje op in de stand. Zo maakt Rupel Boom ondanks een desastreus seizoen alsnog kans op de barrages.