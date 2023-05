WEER. Vanochtend bewolking in Mechelen

KIJK. Hulpdien­sten oefenen op ernstig incident in nieuwe Margareta­tun­nel

Een zwaar ongeval in de Margaretatunnel in Mechelen. Een auto rijdt in op een autobus van De Lijn. In de chaos die volgt, rijdt een tweede auto verschillende pendelaars van die bus aan. Er zijn verschillende gewonden. Neen, dit is niet echt, het is een noodplanoefening. Eén die georganiseerd werd door de Stad Mechelen in samenwerking met zijn hulpdiensten en het Agentschap Wegen en Verkeer.