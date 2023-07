WEER. Stralend zonnig weer in Mechelen vandaag

Katleen en Rob openen nieuw kantoor van Fijne Werkplek: “Een glimlach creëren, dat is waar het om gaat”

Een jaar geleden startten Rob Deckers en Katleen Vermeiren uit Bonheiden hun bedrijf Fijne Werkplek in Schelle. Hun doel is groenere werkplekken creëren, die creativiteit uitademen en waar iedereen zich thuis voelt. Die visie weerspiegelt zich ook in hun nieuwe pand op de Hendrik Speecqvest in Mechelen.