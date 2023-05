WEER. Kans op helder weer vanochtend in Mechelen

Dieven stelen fietsen: “Panden waren niet-slot­vast afgesloten”

Op twee plekken in Mechelen is een dief ervandoor gegaan met een fiets. Eerst werd er in de Augustijnenstraat een fiets gestolen uit een garage. In de Geerdegem-Schonenberg werd de dienst gesloten uit een woning. “Zowel de garage als de woning was niet-slotvast afgesloten”, waarschuwt de politiezone Rivierenland. Beide dieven worden nu opgespoord.