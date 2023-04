WEER. Kans op helder weer in Mechelen vanochtend

Oudste café van Mechelen viert 25ste jubileum met verkoop van unieke T-shirts: “Een leuk extraatje voor toeristen en onze vaste klanten”

Het oudste café van Mechelen, Café De Hanekeef in de Keizerstraat, verkoopt sinds kort uniek ontworpen tTshirts van hun café. Een actie in het kader van hun 25ste jubileum dit jaar. En met de bekerfinale van KV Mechelen in het vooruitzicht, kan ook jij er eentje winnen.