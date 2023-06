WEER. In Mechelen heldere ochtend

Restaura­tie van Sint-Niklaas­kerk gaat van start: “Hopen na de buitenkant, ook het interieur te kunnen vernieuwen”

Het restauratiedossier werd al in 2014 ingediend, en nu is het eindelijk zover: half juni gaat de langverwachte restauratie van de Sint-Niklaaskerk in Leest (Mechelen) van start. De klus zal zo’n twee jaar tijd in beslag nemen. “We hopen na de buitenkant, ook de binnenkant van de kerk te kunnen vernieuwen.”