WEER. Helder weer in Mechelen vanochtend

NMBS zet vanaf vandaag regenboog­trein in onder impuls van eigen medewer­kers: “We moeten waakzaam blijven”

Treinen in een festival- of Train Worldkleedje kenden we al, maar vanaf vandaag rijdt er ook een stel met de kleuren van de regenboog. Met de trein wil NMBS op een symbolische manier het belang van inclusie en diversiteit benadrukken en haar steun betuigen in de strijd tegen homo- en transfobische discriminatie. Het initiatief komt van eigen LGBTQIA+-medewerkers. “We moeten voor onze rechten blijven vechten”, motiveren ze.