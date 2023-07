WEER. Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Mechelen vandaag

Chauffeur wordt al voor de vierde keer betrapt met vervallen keuring: “Nalatig­heid? Dit is wel een erg verregaan­de nalatig­heid”

Een geldboete van 240 euro. Dat is de straf die een man uit Mechelen heeft opgelegd gekregen van de politierechter. De man stond voor de rechter nadat hij in april 2022 werd opgemerkt met een voertuig dat niet was gekeurd. Eerst werd er nog een minnelijke schikking voorgesteld, maar die werd niet betaald en dus ging het parket over tot een dagvaarding. Opmerkelijk is dat de man al vier keer werd veroordeeld door de politierechter. “Drie keer al voor een niet gekeurd voertuig”, zei het openbaar ministerie op zitting. “Het is nalatigheid”, repliceerde de man. “Ik was druk aan het werk. Ik heb verschillende wagens en deze gebruikte ik slechts zeer beperkt.” De rechter wilde wel meegaan in het verhaal van de nalatigheid. “Maar drie gelijkaardige veroordelingen? Dit is wel een erg verregaande nalatigheid.”