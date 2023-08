We zijn vertrokken! 54ste Dodentocht start met ideaal wandelweer: “Al verwachten we wel regen op het klassieke dipjesmoment...”

De 54ste editie van de Dodentocht is officieel gestart. Om 21 uur zijn in Bornem de eerste van in totaal 13.000 deelnemers gestart aan 100 kilometer lange tocht. Ze zouden zaterdagavond voor 21 uur over de eindmeet moeten wandelen. “Na twee coronajaren en een ingekorte versie door de hitte hopen we dit jaar op een heerlijk normale wandeltocht”, zegt woordvoerder Ilse Robyn.

Sinds maart konden geïnteresseerden zich inschrijven voor de 54ste editie van de Dodentocht, eind mei stuurde de organisatie het bericht de wereld in dat de wandeltocht uitverkocht was. De 13.000 deelnemers zakten vrijdagnamiddag druppelsgewijs naar Bornem af. “De toestroom kwam maar heel rustig op gang, om 17 uur moesten nog zo’n 4.500 wandelaars hun deelnemersbadge komen oppikken. Dat betekende natuurlijk dat het vlak voor de start plots drummen werd”, zegt Robyn. Door file op de baan en problemen met de treinen, verliep de toestroom van het volk en dus ook het uitdelen van de badges wat trager dan verwacht. Om 19.30 u moest nog 20 procent van de deelnemers een badge komen afhalen.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Deelnemers schuiven aan om hun badge op te halen. Omstreeks 19.30 uur was 20 procent nog niet komen opdagen door file op de baan en problemen met het openbaar vervoer. © Marc Baert

Het evenement werd uiteindelijk geopend met een stoet, waarna de wandelaars zich klaarmaakten voor de zware tocht. “In tegenstelling tot vorig jaar, vertrekken onze deelnemers nu bij ideale wandeltemperaturen. Ook ’s nachts wordt het niet al te fris, we verwachten zaterdagochtend wel wat regen. Dat is natuurlijk altijd een risico: net op dat moment begint de vermoeidheid te wegen, de randanimatie valt stil, en de meeste wandelaars voelen dan hun dipje. Hopelijk kunnen ze zich droog en warm genoeg houden tot de zon er weer doorkomt.”

Badge

Bij de deelnemers aan deze 54ste Dodentocht zijn zo’n tiental tachtigplussers. Ook de oudste deelnemer Hendrik Dupont (94) uit Brasschaat is helemaal klaar voor zijn 33ste Dodentocht. Hij arriveerde vrijdagnamiddag rond 16.30 uur in Bornem, waar hij zijn badge ging ophalen in de grote tent en al even door de Boomstraat liep.

Volledig scherm Oudste deelnemer Hendrik was wel ruimschoots op tijd voor zijn badge. © Marc Aerts

“Ik heb vanmiddag goed gegeten, ga nu nog een colaatje drinken op een terras, en wandel daarna rustig naar de startzone in domein Breeven. Daar rust ik nog enkele uren, eten doe ik niet meer voor de start”, klinkt het. “Ook onderweg eet ik amper, meestal neem ik aan de controleposten enkel een banaan. Ik stop ook nergens, maar wandel rustig door aan een tempo van 4,7 à 4,8 kilometer per uur. Ik hoop zaterdagavond tussen zes en zeven weer in Bornem te arriveren.”

Eerbetoon

Ook de Jollestappers verschenen vrijdag met achttien mensen aan de stap. De groep wandelt de Dodentocht als eerbetoon aan Jolle Pauwels, de Bornemse brandweerman en Dodentocht-medewerker van het eerste uur die vijf jaar geleden net voor de Dodentocht van 2018 overleed. “Hij wordt nog elke dag gemist.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm De Jollestappers stappen mee als eerbetoon aan Jolle Pauwels. © rv

In de commandopost van de veiligheidsdiensten is het nu 24 uur lang alle hens aan dek. “Brandweer, politie en het Rode Kruis zetten samen zo’n 400 medewerkers in tijdens de Dodentocht. De grote kracht van deze commandopost is dat we hier allemaal samen zitten en iedereen dus meteen dezelfde informatie krijgt en actie kan ondernemen”, zegt noodplanningscoördinator Tinneke Dereymaeker.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Noodplanningscoordinator Tinneke (links), burgemeester Greet De bruyn (midden) en Gunther Vergauwen van Dodentocht (rechts). © Marc Aerts

“We zetten samen een heleboel vaste en mobiele camera’s, maar ook drones en zelfs een helikopter in om alles en iedereen op het parcours zo goed mogelijk in het oog te houden. Zo kunnen we snel ingrijpen bij medische problemen of wanneer er bijvoorbeeld ergens paniek zou uitbreken. Dat laatste is gelukkig nog nooit gebeurd, maar we zijn wel elk jaar op alles voorbereid.”

En we zijn vertrokken!

Om 21 uur was het zover: de eerste deelnemers starten aan de 100 kilometer lange tocht. Aan de zijlijn staan heel wat familie, vrienden en bewoners van Bornem te supporteren. De sfeer zit er nog goed in, maar voor een tocht van 100 kilometer lang, kan iedereen wel wat aanmoediging gebruiken.

Volledig scherm Supporters dodentocht © Marc Aerts

Volledig scherm De sfeer zit er al goed in bij de supporters © Marc Aerts

Volledig scherm De traditionele stoet die voorafgaat aan de dodentocht. © Marc Aerts

Volledig scherm Het was erg druk aan het afhaalpunt. © Marc Aerts

Volledig scherm De traditionele stoet die voorafgaat aan de dodentocht. © Marc Aerts

