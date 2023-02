‘Waterpeilers’ geven land- en tuinbouwerbedrijven advies op maat: “Willen iedereen voldoende voorbereiden op droge en natte periodes”

“De droge zomer van 2022 bewees nog maar eens dat een goede waterhuishouding voor land- en tuinbouwbedrijven van groot belang is. Het Europese project Life ACLIMA helpt agrarische ondernemers om daar werk van te maken. Ook voor de provincie Antwerpen is het weerbaar maken van deze sectoren tegen een veranderend klimaat één van de speerpunten in het landbouwbeleid. Experten van de vier provinciale onderzoekscentra en proefbedrijven gaan daarom bij bedrijven langs voor een advies op maat,” zegt Joris De Nies, projectcoördinator van Life ACLIMA.

Volledig scherm LEEST Waterpeilers brengen waterkansen in kaart voor land- en tuinbouwbedrijven. Op tuinbouwbedrijf ’t Hertsveld van Stijn Van de Voorde en zijn vrouw Ann leggen Joris De Nies en Sander Bombeke de verschillende technieken uit © David Legreve

“In de provincie Antwerpen worden meer dan 3000 professionele land- en tuinbouwbedrijven gerund: in de glastuinbouw, openluchtteelten, zachte fruitsoorten, de melkveesector en de pluimveesector. Deze ondernemers weten het vaak zelf niet goed meer: is water opvangen nu interessanter dan gebruikt water zuiveren? Is peilgestuurde drainage beter dan druppelirrigatie? Is verneveling in de stal een haalbare kaart? Kunnen de gemaakte kosten winst opleveren of niet?”

Advies op maat

“Wij helpen de ondernemers om alle mogelijkheden te onderzoeken en tips om te zeten in de praktijk. Onze experten maken eerst een grondige analyse van elk bedrijf, en geven daarna ondersteuning en advies op maat. Woensdag bezochten de Waterpeilers tuinbouwbedrijf ’t Hertsveld in Leest (Mechelen), waar Stijn Van de Voorde en zijn vrouw Ann spinazie, spruiten, erwten, venkel, primeuraardappelen en boontjes telen en een hoevewinkel uitbaten. Het koppel was op zoek naar de meeste efficiënte manier om druppelirrigatie aan te leggen, en kreeg hulp en raad van een waterexpert om de juiste beslissing te nemen.”

Wie ook interesse heeft om deel te nemen aan het project, vindt meer info op https://www.lifeaclima.eu

