Waterinsijpeling zorgt voor brandgeur en rookontwikkeling bij KBC-bank

Stad vervroegt verkoop Nekkerhal: “Dit keer houden we de touwtjes in handen”

Stad Mechelen wil de Nekkerhalsite niet in 2025, maar al sneller verkopen. Ze hanteert opnieuw een verkoopprijs van minimum 12,5 miljoen euro, maar legt – in tegenstelling tot een eerdere, mislukte poging - bijkomende voorwaarden op. “We willen in de ‘driver seat’ blijven”, verklaart schepen van Gebouwen Arthur Orlians (Vld-Groen-M+). De oppositie stelt zich grote vragen. “Wordt de Nekkerhal nu afgebroken of niet?”