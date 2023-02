“Wat we hebben kunnen realiseren, is echt ‘crazy’”: Mechelse spoedverpleegkundige terug van rampgebied in Turkije

“We hebben met ons veldhospitaal monden doen openvallen.” Bart Rens (48) is onder de indruk van zijn ervaring in het rampgebied in Turkije. Tijdens zijn eerste B-FAST-missie kon het team op een kleine twee weken tijd zo’n 1.500 slachtoffers van de aardbevingen helpen. “De steun van het thuisfront gaf ons de moed om er voluit voor te gaan”, vertelt hij.