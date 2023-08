Wat te doen in regio Mechelen-Lier dit weekend: van volksfeesten tot gedichten over wolken

Dijlestad lanceert nieuwe campagne tegen zwerfvuil: “Ook pakkans van overtre­ders moet omhoog”

‘Eet je buik rond, maar gooi het afval niet op de grond.’ Het is een van de slogans die in het straatbeeld verschijnen in het kader van een vernieuwde netheidscampagne ‘Stad om te zoenen’. Het blijft nodig, want in 2021 werd nog 361,56 ton zwerfvuil opgehaald.