Wat te doen in Mechelen: deze 10 bezienswaardigheden mag je niet missen

Zin in een uitstapje dicht bij huis? Waarom plan je geen tripje naar Mechelen? De Dijlestad is klein, maar uitermate gezellig en er valt heel wat te beleven: van de Sint-Romboutskathedraal tot Technopolis. Geen idee waar te beginnen? Wij geven je alvast tien tips met bezienswaardigheden en activiteiten die je niet mag missen.

1. Sint-Romboutskathedraal

Volledig scherm Sint-Romboutskathedraal © David Legreve

De bouw van de Sint-Romboutskathedraal in Mechelen startte al in de dertiende eeuw en was aanvankelijk een gewone kerk. Vanaf het midden van de zestiende eeuw werd ze verheven tot kathedraal toen het aartsbisdom Mechelen werd opgericht. Het bouwwerk moest imponeren en dat doet het nog altijd met als kroon op het werk de vijftiende-eeuwse Sint-Romboutstoren, hét symbool van de Dijlestad. De toren moest et zo’n 167 meter de grootste klokkentoren van de Lage Landen worden. Geldgebrek door de godsdienstoorlogen gooide echter roet in het eten, waardoor op een hoogte van 97 meter werd gestopt met bouwen, met een spitsloze toren als resultaat. Je kan de kathedraal vrij bezoeken of de toren beklimmen onder leiding van een gids.

Waar? Onder-Den-Toren 12, 2800 Mechelen

Wanneer? Elke dag geopend van 9 tot 16.30 uur

2. Grote Markt en stadhuis

Volledig scherm Het stadhuis op de Grote Markt in Mechelen © David Legreve

Elke Vlaamse stad heeft wel een centraal plein met heel wat historische gebouwen en horecazaken en vaak heet dat plein ook ‘Grote Markt’. Dat is in Mechelen niet anders. Op de Mechelse Grote Markt, een boogscheut verwijderd van de kathedraal, staan naast het stadhuis enkele achttiende-eeuwse trapgevels. Het stadhuis vind je terug aan de oostkant van de Grote Markt en is opgericht uit drie delen: het Paleis van de Grote Raad, de lakenhal en het belfort. Het Paleis van de Grote Raad was de plek waar het hooggerechtshof van de Bourgondische Nederlanden samenkwam vanaf de zestiende eeuw. Het gebouw werd pas rond 1900 afgewerkt in neogotische stijl. Het belfort dateert van de veertiende eeuw en heeft zestiende-eeuwse elementen uit de barok, maar werd eveneens nooit helemaal voltooid. De lakenhal staat er ten slotte ook sinds de veertiende eeuw en werd aanvankelijk gebruikt voor de handel in textielproducten.

Waar? Grote Markt, 2800 Mechelen

3. Kazerne Dossin

Volledig scherm In Kazerne Dossin loopt momenteel de tijdelijke expo ‘Homo's en lesbiennes in nazi-Europa' © Wannes Vansina

Mechelen telt ook enkele interessante musea, waarvoor je zo al zou afreizen naar de Dijlestad. In Kazerne Dossin leer je alles over de Belgische geschiedenis van de ‘Shoah’ of Holocaust. De permanente collectie vertelt je meer over de schending van mensenrechten vroeger en nu aan de hand van vele getuigenissen van Joden, Roma en Sinti. Maar niet enkel etnische minderheden werden tijdens de Tweede Wereldoorlog vervolgd door het naziregime. Ook homoseksuele mannen en vrouwen waren slachtoffers. Hun verhaal ontdek je in de tijdelijke expo ‘Homo’s en lesbiennes in nazi-Europa’.

Waar? Goswin de Stassartstraat 153, 2800 Mechelen

Wanneer? Dinsdag tot en met zondag van 9 tot 17 uur

Prijs? 12 euro (permanente tentoonstelling)

4. De Vleeshalle

Volledig scherm De Vleeshalle © De Vleeshalle

Een overdekte markthal waar je heerlijk kan tafelen? Daarvoor hoef je niet helemaal naar Portugal of Spanje te gaan. In Mechelen vind je met De Vleeshalle een deftig alternatief. Ooit was De Vleeshalle een plek waar slagers hun vlees aanboden. Nu is de monumentale hal een culinaire hotspot voor Mechelaars en toeristen. Je kan er elke dag terecht voor verse lekkernijen en je kan ze ter plaatse opeten. Van kaas- en garnaalkroketten tot tapa’s, er is voor elk wat wils. Bovendien kan je hier ook inkopen doen om thuis zelf lekker te koken.

Waar? Huidevettersstraat 7, 2800 Mechelen

Wanneer? Dinsdag, woensdag en donderdag van 11 tot 21 uur, vrijdag en zaterdag van 11 tot 22 uur, zondag van 11 tot 20 uur

5. Haverwerf en Vismarkt

Volledig scherm De Haverwerf langs de Dijle © David Legreve

Een van de meest pittoreske plekjes van Mechelen is ongetwijfeld de Haverwerf aan de Dijle. Hier vind je net zoals op de Grote Markt enkele authentieke historische gebouwen. Ze dateren uit de zestiende en zeventiende eeuw. Op de hoek staat het pand dat naar de naam Het Paradijske luistert, daarnaast bevindt zich het huis De Duiveltjes en links zie je het huis Sint-Jozef. Oorspronkelijk werd op de Haverwerf graan ontscheept en verhandeld. Steek je het water over, dan kom je op de Vismarkt. Daar werd vroeger uiteraard vis verkocht en ook nu nog zijn er enkele vishandelaars aanwezig. Maar het is toch vooral een hotspot geworden voor dagjestoeristen en Mechelaars om iets te gaan eten en drinken.

Waar? Haverwerf, 2800 Mechelen; Vismarkt, 2800 Mechelen

6. Bootje varen op de Binnendijle

Volledig scherm Vaar mee op de Dijle met Rederij Malinska © David Legreve

Aan de Haverwerf vertrekken ook bootjes die over de Binnendijle door de stad varen. Vanaf het eerste weekend van de paasvakantie tot het laatste weekend van de herfstvakantie varen de scheepjes van Rederij Malinska dagelijks uit. In maart en november kan je enkel meevaren op zaterdag. Een rondvaart duurt 45 minuten. Er zijn ook speciale rondvaarten, waaronder één in het Mechels dialect waarbij je verschillende lokale anekdotes krijgt voorgeschoteld. Meer informatie daarover vind je via deze link.

Waar? Haverwerf, 2800 Mechelen

Wanneer? Van april tot november

Prijs? 9 euro

6. Het Kunstuur

Volledig scherm Het Kunstuur © David Legreve

Wie Mechelen bezoekt kan niet om de grote collectie kunst heen die de verschillende musea in de stad te bieden hebben. In het Hof van Busleyden, dat momenteel gerenoveerd wordt, kan je steeds terecht voor een stevige portie cultuur. Maar voor gezinnen met kinderen is Het Kunstuur ongetwijfeld veel toegankelijker. Bekende en minder bekende Vlamingen vertellen er over hun band met topwerken van uitsluitend Belgische kunstenaars uit de periode tussen 1850 en 1950. De vijfde tentoonstelling heeft als centrale thema ‘Oorlog en afscheid’. De link met de huidige situatie in Oekraïne is dan ook niet ver te zoeken. De hele expo loop je door op een uurtje, waarna je nog tijd genoeg hebt om de stad verder te verkennen.

Waar? Minderbroedersgang 1-3, 2800 Mechelen

Wanneer? Maandag van 9.40 tot 17 uur, dinsdag, woensdag en zondag van 9.40 tot 19 uur, donderdag, vrijdag en zaterdag van 9.40 tot 21 uur

Prijs? 12 of 17 euro (afhankelijk van de dag waarop je wil langskomen)

8. Stiltetuin aan het Aartsbisschoppelijk Paleis

Volledig scherm De stiltetuin van het Aartsbischoppelijk Paleis © RV

Het Aartsbisschoppelijk Paleis aan de Wollemarkt kan je doorgaans niet vrij bezoeken. De stiltetuin bij het monumentale gebouw is echter wel toegankelijk. Heel veel stukjes groen telt de Mechelse binnenstad niet. Ben je dus op zoek naar een rustplekje tijdens je goed gevuld dagtripje? Dan is dit de plek waar je moet zijn. Je hebt er een prachtig zicht op het achttiende-eeuwse paleis van de aartsbisschop en in de verte kan je de Sint-Romboutstoren zien. In de stiltetuin bevinden zich ook een Lourdesgrot en een tuinpaviljoen.

Waar? Wollemarkt 15, 2800 Mechelen

Wanneer? Zaterdag en zondag van 9 tot 17 uur, woensdag van 12 tot 17 uur; zaterdag en zondag van 9 tot 19 uur; van april tot september is de tuin twee uur langer geopend in de avond

9. Technopolis

Volledig scherm Technopolis © David Legreve

Wie naar Mechelen afzakt op een druilerige dag hoeft niet te treuren. Er zijn namelijk voldoende indoor alternatieven in de Dijlestad. Technopolis staat bijvoorbeeld altijd garant voor een leuk tripje dat jong en oud kan bekoren. In het doe-centrum kunnen de kids een eerste keer kennismaken met wetenschap in al haar gedaantes en ook de oudere jeugd leert er vast wat bij. Na een bezoekje aan Technopolis weet je alvast hoe je een vliegtuig veilig laat landen, heb je op een spijkerbed gelegen zonder dat je er iets van voelde en heb je misschien ook op een kabel gefietst. En het beste van al? Je ontdekt ook nog eens waarom dat allemaal lukt.

Waar? Technologielaan 1, 2800 Mechelen

Wanneer? Elke dag geopend van 9.30 tot 17 uur

Prijs? 25 euro

10. Speelgoedmuseum

Volledig scherm Het Speelgoedmuseum © David Legreve

Net als Technopolis is ook het Speelgoedmuseum in Mechelen een echte aanrader voor een uitstapje wanneer het slechte weer roet in het eten dreigt te gooien. In het Speelgoedmuseum vind je duizenden stukken speelgoed van vroeger en nu verspreid over een oppervlakte van 7.000 vierkante meter. Van treinen tot poppen en nog veel meer. Momenteel lopen er ook twee tijdelijke tentoonstellingen in het Speelgoedmuseum. De expo ‘Ridders en prinsessen’ toont verschillende soorten speelgoed in deze categorie: van Playmobil tot Barbie. Wie minder geïnteresseerd is in poppen vindt ongetwijfeld zijn of haar gading bij de miniatuurauto’s van Eddie De Cuyper.

Waar? Nekkerspoelstraat 21, 2800 Mechelen

Wanneer? Dinsdag tot zondag van 10 tot 17 uur

Prijs? 10 euro, 7,50 euro voor kinderen onder 12 jaar

