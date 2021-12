Wat is er gebeurd met Roxy? Familie in zak en as nadat chihuahua uit tuin verdwijnt en dood werd aangetroffen: “Toen ik thuiskwam, kreeg ik mijn hond terug in een plastic zak”

MuizenDe familie van Hilde Govaerts uit de Bernardinnenstraat in Muizen (Mechelen) zit in zak en as. Hun hondje, de 6,5 maanden oude chihuahua Roxy, verdween op kerstavond en werd even later dood aangetroffen langs de Leuvensesteenweg. Mogelijk ontsnapte het hondje en werd het aangereden. “Als dat zo is, hoop ik dat ze de dader snel vinden”, luidt het.