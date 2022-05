Wasmachine in garage vat vuur: “Garage volledig uitgebrand, veel rookhinder in aanpalende woning”

Mechelen Arne Bastien houdt soloten­toon­stel­ling in Transit

De Zomergemse kunstenaar Arne Bastien is vanaf 8 mei opnieuw te gast in galerie voor actuele kunst Transit in Mechelen. Hij houdt er zijn vierde solotentoonstelling: Ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, je, je, je, je, je, je, je, je, je, I, I, I, I, I, I, I, I, I. De expo omvat schilderwerk op zijn maat, werk dat hij omschrijft als “een boek dat op alle pagina’s tegelijk openligt”. De tentoonstelling is te bezoeken tot en met 12 juni op vrijdagen, zaterdagen en zondagen, telkens van 14 tot 18 uur. Info: https://transit.be/.

