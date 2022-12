Warmathon komt op 22 december naar Grote Markt

Mechelen MIJN STAD. Hannelore Candries, zangeres met liefde voor Mechelen: “Elke Maneblus­ser wil vanuit zijn woning de Sint-Romboutsto­ren zien”

Drie jaar woonde Hannelore Candries (28) in Antwerpen, maar ze was blij toen ze naar haar geboortestad kon terugkeren. De zangeres, ook bekend als Ellenore, is dan ook verknocht aan Mechelen. Het is de stad waar ze opgroeide en al het vaakst optrad, op 17 december ook weer met ‘Ne Formidale Kessemis’. “Mechelen voelt soms aan als een dorp", vertelt de dochter van Connie Neefs.

4 december