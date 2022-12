Warm gebaar in koude dagen: handelaars Geitestraat bedanken arbeiders voor goede zorgen

Mechelen Dief doorzoekt acht bergruim­tes van gemeen­schap­pe­lij­ke kelder van flatgebouw

In Persoonshoek heeft een dief ingebroken in de gemeenschappelijke kelder van een flatgebouw. De dader forceerde het slot van acht individuele bergruimtes. Of er ook een buit werd gemaakt, moet nog verder worden nagegaan door de eigenaars. Volgens de lokale politie van Mechelen-Willebroek liet de dief geen inbraaksporen achter. Er is nu een onderzoek opgestart.

