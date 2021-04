Wandelaars met metaaldetector vinden grote artilleriegranaat in Fort van Walem: 2 ontmijners nadien bevangen door CO

Schiettunnel

Ook ontmijningsdienst DOVO werd op de hoogte gebracht. Bij hun aankomst werd beslist om de artilleriegranaat te verplaatsen naar het Fort zelf. Dit zodat de ontmijners ze daar tot ontploffing kon brengen. “Het meenemen van de granaat naar hun basis om ze daar te laten ontploffen was niet mogelijk omdat de slagpin nog aanwezig was en deze door de loop der jaren mogelijks onstabiel was geworden”, luidt het bij een bron. De artilleriebom werd daarom naar de schiettunnel in het Fort van Walem gebracht.

Bij die tweede ontploffing raakten twee leden van de ontmijningsdienst bevangen door CO. Zowel een ziekenwagen als de brandweer werden in bijstand gevraagd. De ontmijners werden ter plaatse verzorgd. De brandweer voerde nadien nog metingen uit. Vermoedelijke zullen er mogen nieuwe CO-metingen worden uitgevoerd. Buiten de twee ontmijners raakte niemand anders gewond. Onder meer door de reactie van de wandelaars. Toch wil Natuurpunt bekijk om de situatie aan het Fort veiliger te maken.

Situatie bekijken

“Het Fort zelf is enkel toegankelijk voor wandelaars tijdens geleide bezoeken, maar rond het domein is een wandelpad. Vaak komen hier mensen met metaaldetectors of metaalvissers zoeken naar shrapnels. Dat kan dus tot gevaarlijke situaties zoals deze leiden”, luidt het. “We moeten daarom dringend bekijken of het mogelijk is om hier iets aan te veranderen.” Het Fort van Walem is één van de forten van de Antwerpse Fortengordel dat dienst deed tijdens de eerste wereldoorlog.