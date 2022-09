Wandelaar spot zeehond in Zenne in Mechelen: “Zag hem paling vangen”

Chantal De Schepper was zoals zo vaak op wandel aan de oevers van de samenvloeiing van de Zenne, de Leuvense Vaart en de Dijle. “Langs de Zenne zag ik heel veel meeuwen en dan iets anders. Ik dacht eerst dat het een bever was, maar het bleek groter. Het was een zeehond.”

De vrijwilliger bij Natuurpunt wilde het dier fotograferen, maar omdat ze tegenlicht had van de zon, volgde ze het dier richting Zennegat. “Daar zag ik hem met een paling bovenkomen. Heel leuk om te zien”, vervolgt ze.

“Ik ben hem gevolgd tot aan de blauwe bruggen en dan was ik hem kwijt, om hem wat later weer te zien vissen aan het Zennegat. Tot een bootje rondjes begon te draaien en hij de Dijle opzwom.” Volgens Chantal moet het dier er al langer verblijven, want werd hij eerder nog al opgemerkt.

Nieuwsgierig

Chantal blijkt een heuse zeehondenmagneet, want veertien jaar geleden fotografeerde ze er ook al eens een op dezelfde plaats. Maar het blijft toch een eerder zeldzame waarneming. Volgens zoogdierenspecialist Sanne Ruyts van Natuurpunt is het overigens niets om je zorgen over te maken.

“Het is niet zo uitzonderlijk dat zeehonden rivieren opzwemmen. Ze zijn heel nieuwsgierig en speels en zwemmen gemakkelijk via de sluizen de rivieren op. Het kan geen kwaad en meestal geraken ze zelf weer terug naar zee. Ze kunnen ook perfect overleven in zoet water.”

De zeehond blaakte zichtbaar van de gezondheid en dus moet er volgens Ruyts vooral niet worden ingegrepen. “Zolang ze in goede gezondheid verkeren, moet niks worden ondernomen. In het andere geval is het best contact op te nemen met Sea Life Blankenberge, maar dat lijkt me hier dus niet nodig.”

Koloniseren

Dinsdag werd ook al een zeehond opgemerkt in het centrum van Gent, midden augustus een in de Grote Nete in Lier. “De zeehonden gaan zeker niet de rivieren koloniseren. Hun leefgebied is de kust en aangezien daar het aantal waarnemingen toeneemt, is het logisch dat er meer de rivieren opzwemmen.”

Nog dit: mocht je de zeehond opmerken, laat hem dan vooral met rust. Niet alleen voor de rust van het dier, ze kunnen ook flink bijten!

