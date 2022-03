Wagon van goederentrein met brandbare stoffen begint te lekken

Hulpdiensten zijn in de nacht van donderdag op vrijdag moeten uitrukken naar het rangeerstation langs de Leuvensesteenweg in Muizen bij Mechelen. Aan het ventiel van een wagon van een goederentrein was er een klein lekje ontstaan. In de treinwagon zat er een pyrofore stof. Bij kamertemperaturen kunnen deze stoffen ontvlammen. Even werd er gedacht om de buurt te ontruimen, maar dat moest uiteindelijk niet gebeuren. De brandweer moest wel samen met de betrokken firma het ventiel opnieuw afsluiten. Gewonden vielen er niet. Hoe het ventiel kon beginnen te lekken, zal verder worden onderzocht.