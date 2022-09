Wagens zitten op zaterdag vast in file in Adegemstraat: “Door de festiviteiten in de Onze-Lieve-Vrouwestraat”

Volgens politiezone Mechelen-Willebroek lag de oorzaak bij de festiviteiten in de vernieuwde Onze-Lieve-Vrouwestraat, die op zaterdag was afgesloten. “Door de festiviteiten in de Onze-Lieve-Vrouwestraat moest al het verkeer door de Adegemstraat. Op geregelde tijdstippen hebben we de verkeerslichtenregeling op de kruising met de vesten overgenomen voor een betere doorstroom”, reageert Dirk Van de Sande, woordvoerder van de politie Mechelen-Willebroek. Een bewoner van de straat zegt dat bestuurders bij momenten een uur moesten aanschuiven. “Ook voor de feesten in de Onze-Lieve-Vrouwestraat was het tijdens de spitsuren van dat. Voor de zelfstandigen is dit een serieuze domper, want wie wil er hier nog komen? Wij houden ons hart vast voor het moment dat de volledige vesten enkelrichting zijn.” Karel Geys, gemeenteraadslid van Vooruit, was één van de bestuurders in de file. “Het afsluiten van straten, gecombineerd met de zaterdagdagse markt en de actuele situatie op de vesten leidt tot potentieel zeer gevaarlijke situaties. Een heel deel van de binnenstad was urenlang de facto onbereikbaar voor hulpdiensten. Dit is totaal onaanvaardbaar.”