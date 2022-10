Wagen rijdt over voetgangersbrug Nekkerspoel en in bushokje: “Hing goede engelbewaarder”

MechelenAls bij wonder zijn er zaterdagmiddag niet meer slachtoffers gevallen bij een spectaculair ongeval op het Hoogstratenplein. Een wagen reed over de fiets- en voetgangersbrug van Nekkerspoel om tot stilstand te komen in het bushokje.