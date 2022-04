Wachttijd gaat verlengen kortparkeren tegen

Sint-Katelijne-Waver Sint-Katelijne-Wa­ver lanceert project rond menstrua­tie op scholen: “Thema bespreek­baar maken met boekje en subsidies voor producten”

Het lokaal bestuur van Sint-Katelijne-Waver rolt in de drie middelbare scholen in de gemeente een project rond menstruatie-armoede uit. Via een boekje en een lesideeën moet het onderwerp bespreekbaar worden. Daarnaast geeft de gemeente aan de scholen de mogelijkheden om menstruatieproducten aan te bieden.

