“Waar komt die geur toch vandaan?”: Mechelaar vindt dode hagedis in … zijn hoofdkussen

Muizen“Waar komt die geur toch vandaan?” Een man uit Muizen (Mechelen) brak zich dagenlang het hoofd over een vreemde stank in zijn slaapkamer, tot hij in zijn hoofdkussen keek. “Ik moet hem hebben doodgeslapen.” Zijn dorp is een van de weinige plaatsen in Vlaanderen waar muurhagedissen voorkomen omdat het blijkbaar ... fervente treinreizigers blijken te zijn.