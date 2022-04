Waar je kotgenoten de daver op het lijf jagen al niet goed voor is: Anne schittert op WK Ierse dans

Schelle/MechelenDe afgelopen maanden joeg ze met haar taps haar kotgenoten de daver op het lijf, maar dat heeft geloond! Afgelopen weekend schitterde Anne Van den Neucker (22) uit Schelle op het podium van het wereldkampioenschap Ierse dans in Belfast. Dat precies tien jaar na en op exact dezelfde locatie en in dezelfde categorie als haar coach uit Mechelen.

Ierse dans is een late roeping voor Anne. Ze begon er pas mee toen ze 14-15 jaar oud was. “Ik deed Amerikaanse tapdans bij Studio 100, tot het daarmee ophield. ‘Somehow’ belandde ik vervolgens bij Marlynes in Mechelen. De klik met Ierse dans was er meteen: dit was wat ik wilde. Al was de verplaatsing wel een opoffering.”

Rond die tijd zag ze ook een reportage over het wereldkampioenschap, maar ze had nooit gedacht daar ooit te zullen geraken. “Maar ik begon over heel Europa wedstrijden te doen en dat ging alsmaar beter. Dan stel je je doelen bij.” Tijdens het Europees kampioenschap in München kon ze een plaats bemachtigen op hoogste niveau en selecteerde ze zich voor het WK.

De prestatie is uitzonderlijk. Op die twintig jaar dat Ierse dans bestaat in Europa, gingen slechts vier Belgen Anne voor. Er doen overigens veel meer nationaliteiten aan mee dan je op het eerste zicht zou denken. Zo waren er dansers uit onder meer Chili en Zuid-Afrika.

Jaar om jaar wordt het WK in Engeland/Ierland of de VS georganiseerd. Hoge verwachtingen had Anne niet bij vertrek naar Belfast. “Ik wist dat het niveau hoger zou liggen dan in continentaal Europa en wilde vooral de sfeer opsnuiven. Ik heb nog nooit van mijn leven op zo’n groot podium gestaan, maar had minder stress dan verwacht, ook dankzij mijn zes dansvriendinnen die meereisden. Ik heb er keihard van genoten.”

Motivatie

Genieten deed ook coach Lita De Wachter. Ook voor haar was het “een ongelooflijke ervaring” om haar leerlinge het te zien opnemen tegen 133 andere dansers, tien jaar nadat ze zelf op dat grote podium stond. “Ik ben heel fier, vooral over hoe ver ze op amper zeven jaar is geraakt. Anne heeft het beste van zichzelf gegeven. En dan te weten dat ze een week voor afreis nog corona had.”

Sinds haar eigen WK-selectie is volgens Lita ook het niveau van de Ierse dans in haar dansschool er flink op vooruit gegaan. “Ik hoop dat dit een motivatie kan zijn voor onze andere dansers. Anne bewijst dat het kan, ook door haar enorme motivatie. Ze heeft er keihard voor gewerkt.”

Volledig scherm Anne Van den Neucker met coach Lita De Wachter © Demi Schellemans

Linoleum van bij de grootouders

Dat ontging ook haar omgeving niet. Repeteren deed Anne lang niet alleen in Mechelen, maar ook vaak thuis: op een stuk linoleum, gerecupereerd uit de badkamer van haar grootouders om de vloer niet te beschadigen met haar hardshoes. Tijdens corona ook vaak op haar kot in Leuven, waar ze tandheelkunde studeert. “De eerste keer kwamen mijn kotgenoten vragen of alles wel oké was. Het hele gebouw trilde, ook al zit ik op het gelijkvloers”, lacht ze.

Ierse dans is voor Anne overigens meer dan een sport. “In het dagelijkse leven ben ik een heel verlegen persoon, maar als ik op een podium sta, dan bloei ik open. De dans geeft zelfvertrouwen en dat heeft toch wel een grote invloed op mij gehad. Ik kan er ook mijn emoties in kwijt. En Ierse dans heeft soms ook het voordeel dat je letterlijk je frustraties van je kan afstampen”, lacht ze.

War paint

Wie haar in het echte leven zou tegenkomen, zou haar overigens niet meteen herkennen van bijgevoegde foto’s in haar, overigens gloednieuwe, feisoutfit mét pruik. “Vaak vinden mensen dat een beetje ‘over the top’ en onnodig, maar als ik in mijn dagelijkse kleren op het podium zou stappen, dan zou dat niet goed aanvoelen. Die pruik is een beetje uw ‘war paint’.”

Of ze volgend jaar opnieuw een gooi zal doen naar WK-deelname, weet ze nog niet. “Het hangt af van mijn studies, maar als het een beetje uitkomt en ik kan, dan zal ik er staan!”, belooft ze nog.