Vrouw voor bijna 14.000 euro bestolen door phisihingbende

Bonheiden Podcast ‘Het Bankje’ te beluiste­ren op bankjes van kasteeldo­mein Zellaer

In het kasteeldomein van Zellaer kan je van 1 juli tot 30 september de podcast ‘Het Bankje’ ontdekken. Luisteren doe je op de banken op en rond het domein. “De podcast ‘Het Bankje’, te beluisteren in meer dan 100 steden en gemeenten verspreid over heel Vlaanderen en Brussel, brengt theater en kunst op een laagdrempelige manier tot bij het publiek: je neemt tijdens een wandeling of een fietstocht plaats op een bankje, scant een QR-code en bent getuige van de meest intieme, bizarre, aangrijpende dialogen die zich, misschien, hebben afgespeeld op de plek waar je zit. Kunstenaars uit heel Vlaanderen en Brussel werken mee aan Het Bankje. Behalve theatermakers, dragen ook schrijvers en beeldende kunstenaars hun steentje bij”, klinkt het.

28 juni