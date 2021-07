Vrouw onder invloed verliest rijbewijs: “Haar kindje van 3 maanden zat mee in de wagen”

“De vrouw was onder invloed van cocaïne en amfetamines. Ze had ook te veel gedronken. Zo bleek dat ze 1,8 promille alcohol in haar bloed had”, legt Danny Dumolin van de politiezone Mechelen-Willebroek uit. “Haar rijbewijs werd meteen ingetrokken voor vijftien dagen.” De vrouw zal het binnenkort mogen gaan uitleggen aan de politierechter. De vrouw kreeg tot slot ook nog een extra proces-verbaal mee naar huis. “Eén voor een verontrustende opvoedingssituatie”, gaat politiewoordvoerder Dumolin verder. “In haar wagen zat namelijk een baby van 3 maanden oud.” De pv werd overgemaakt aan het jeugdparket.

Stomdronken bestuurster

Ook nog 7 andere rijbewijzen werden ingetrokken voor vijftien dagen. Vijf chauffeurs waren onder invloed van cannabis. Eén van hen had ook nog wat drugs op zak. De man kreeg een extra proces-verbaal en de drugs werden in beslag genomen. Twee andere chauffeurs waren onder invloed van alcohol. Zo had één autobestuurder 1,8 promille in zijn bloed, de tweede chauffeur was een vrouw (58). Zij had maar liefst 3,5 promille in haar bloed.

Speed pedelec

De overige 34 rijbewijzen werden ingetrokken voor 3 of 6 uur. Eén van deze chauffeurs was de bestuurder van een speed pedelec. Hij had zijn rijbewijs niet op zak en kon het dus ook niet inleveren. Daarom werd er door de politie beslist om de fiets voor 3 uur in beslag te nemen. Van twee chauffeurs werden de wagens tijdelijk in beslag genomen en getakeld. “Eén chauffeur had geen rijbewijs en had te veel gedronken, de andere chauffeur was een Fransman die 1 promille in zijn bloed had en de boete onmiddellijk moest betalen, maar dit niet kon”, besluit Dumolin.