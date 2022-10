Vrouw krijgt opschorting van straf na drie winkeldiefstallen

Mechelen Prinses Harte organi­seert tweede ‘Harte Classic’ en telt af naar herden­kings­jaar: “Zo’n succes had niemand tien jaar geleden verwacht”

Wie dit weekend al sportend het goede doel wil steunen, kan deelnemen aan de Harte Classic van Prinses Harte. Die Mechelse vzw bestaat in 2023 exact één decennium, goed voor een herdenkingsjaar. “We plannen feestelijke momenten omdat we fier zijn op wat we bereikten, maar ook stille momenten voor alle kinderen die de strijd tegen hun ziekte verloren. Onze Harte was een vrolijke kleuter van zes, die ervan genoot om te feesten en in de belangstelling te staan. Wat zou ze dit alles geweldig gevonden hebben”, zegt papa Johan Muyldermans.

