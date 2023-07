Vrouw had 2 promille in haar bloed tijdens alcoholcontrole: “Ik had een alcoholverslaving omwille van een turbulente relatie”

Kinderar­moe­de-in­dex in Mechelen licht gestegen in 2022: “Aanwezig­heid van kindjes onder de 1 jaar in het nooddorp, zien we in de cijfers”

De Mechelse kinderarmoede-index is vorig jaar licht gestegen, dat blijkt uit cijfers van het Agentschap Opgroeien. De index geeft aan hoeveel kinderen van 0 tot 3 opgroeien in een kansarm gezin. Hoewel het algemene cijfer in Mechelen stijgt, zijn er ook parameters die dalen. “Onze inspanningen voor Oekraïense vluchtelingen trekken zich door in de Mechelse statistieken”, aldus schepen Gabriella De Francesco (Vld-Groen-M+).