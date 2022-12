Vrouw bestolen tijdens het winkelen

voetbal vierde provinciale A Glenn Bouwmees­ter scoorde dit seizoen al 52 (!) keer voor Kalfort Puursica: “We zijn op record­jacht”

Vierdeprovincialer Kalfort Puursica wipte woensdag het een reeks hoger geklasseerde Wijnegem uit de Beker van Antwerpen (2-3) en kwalificeerde zich zo voor de halve finale. De onvermijdelijke Glenn Bouwmeester scoorde twee keer en bracht zijn doelpuntentotaal in officiële wedstrijden dit seizoen zo op een duizelingwekkende 52 stuks, alstublieft. Met 38 competitiegoals, 2 in de Beker van België en nog eens 12 in de Beker van Antwerpen sluit Bouwmeester met Puursica met een perfect rapport in de competitie van 42 op 42, de eerste helft van een uniek seizoen af.

23 december