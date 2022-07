Vrouw (58) bestolen door gauwdief

Voetbal Jupiler Pro League Nieuwkomer Julien Ngoy spreekt ambities uit: “Vorig seizoen eindigde Mechelen 8ste, we moeten nu hoger mikken”

Transfervrij kwam hij over van KAS Eupen. Julien Ngoy (24) moet Achter de Kazerne Hugo Cuypers doen vergeten, die naar AA Gent trok. Al laat dat de Belg, met een verleden in de Premier League, koud. “Daar ben ik helemaal niet mee bezig. Ieder heeft zijn eigen carrière. Ik ben hier om me te bewijzen.”

16:19