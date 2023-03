Vrouw (54) tegen rechter: “Voorwaarden naleven? Zonder drugs geraak ik niet uit bed”

Van culinaire fietstocht en trappisten­proe­ve­rij tot kindercar­na­val: onze tips voor het weekend in regio Mechelen

Nog geen idee wat te doen tijdens het weekend van 25 en 26 maart? Geen probleem! Wij hebben enkele tips gezocht om je agenda te vullen. Je kan meegenieten van een iftar na zonsondergang georganiseerd door Kom Op Tegen Kanker of genieten van vergeten Belgische Kamermuziek. Ook de kindercarnavalstoet in Schriek is dit jaar weer terug van weggeweest. Hier vind je zes tips om te doen in de regio Mechelen.