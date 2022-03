Vrouw (53) gewond bij ongeval tussen personenwagens

Mechelen Moneymule riskeert celstraf van 1 jaar voor uitlenen van bankkaart: “Ik voel me echt misbruikt”

Moujahid T., een man uit het Antwerpse moest zich vrijdag verantwoorden voor de rechter in Mechelen. Hij stond terecht als moneymule omdat hij in 2020 zijn bankkaart had uitgeleend aan een phishingbende. Een vrouw uit Turnhout werd hiervan slachtoffer. Dat gebeurde na een aankoop op 2dehands.be. De vrouw stelde zich burgerlijke partij en vroeg een schadevergoeding. “Ik voelde me echt misbruikt”, zei ze vandaag op zitting. “Zeker omdat ze aan de rekening van mijn kinderen hebben gezeten.” Na de klacht kon de politie op basis van het onderzoek T. identificeren en arresteren. Bij zijn verhoor gaf hij de feiten toe. Al vulde hij zijn bekentenissen aan door te zeggen dat hij dacht dat het legaal was. Opdagen voor zijn proces deed de man niet. Hij liet verstek gaan. “En dat is niet geheel onverwacht”, klonk het bij openbaar aanklager Bjorn Vervoort. “Als we kijken naar zijn strafblad en zijn veroordelingen bij verstek is zijn afwezigheid vandaag in de lijn van de verwachting.” Naast een celstraf van 1 jaar vorderde de aanklager ook nog een geldboete tot 1.600 euro effectief. Een vonnis volgt op 1 april.

4 maart