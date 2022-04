Vrouw (50) slachtoffer van gauwdiefstal

Niels De Maeyer en FC Oppuurs tuimelen na zeven jaar uit eerste provincia­le en staan voor metamorfo­se: “We zijn nog niet dood”

Het doek is gevallen voor FC Oppuurs. De troepen van Niels De Maeyer kunnen de achterstand op Antonia en Vosselaar niet meer overbruggen in de laatste twee wedstrijden en zo degraderen ze na zeven jaar opnieuw naar tweede provinciale. Een mogelijk algemeen forfait van Rapid Leest met schrapping van de punten bracht nog even hoop op de redding, maar nu dat definitief van de baan lijkt, berusten de Klein-Brabanders in hun lot. Al kijken ze tegelijkertijd wel al ambitieus vooruit naar volgend seizoen, want dan ziet FC Oppuurs er voor het eerst in jaren, helemaal anders uit.

