Vrijwilligers rijden laatste hulpgoederen naar overstromingsgebied

Mechelen/Walem Ook half jaar na watersnood blijven vrijwilli­gers hulpgoede­ren inzamelen: “De mensen denken dat het is opgelost, maar niets is minder waar”

Enkele leden van de Facebookcommunity ‘Ge zijt van Mechelen … als …’ zamelen tegen dit weekend hulpgoederen in voor de slachtoffers van de overstromingen in het dorpje Kinkempois (Angleur). Ze weten waarom ze het doen. Robert Baetens (61) werd als oud-militair meermaals geconfronteerd met watersnood, Nicole Reusens (62) maakte in 1976 de dijkbreuk van Walem mee. “Een jongen van tien is toen verdronken”, huivert ze, maar ze herinnert zich ook de solidariteit.

26 januari