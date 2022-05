Vrienden lanceren ‘stadsjacht’ voor teams: “Uitdagingen zijn van hoog niveau”

Mechelen Inbraakpo­ging in garage van apparte­ments­ge­bouw

In de Abeelstraat is er geprobeerd om in te breken in een appartementsgebouw. In de kelder van het gebouw werden verschillende deuren van de individuele bergruimtes geforceerd. Geen enkele van deze bergingen kon worden betreden. De politie van Mechelen-Willebroek is een onderzoek opgestart.

25 mei