Vrienden en familie nemen afscheid van crewlid Tomorrowland Nikola (26): eerbetoon met Bengaals vuur en ballonnen

In Mechelen werd vanmiddag afscheid genomen van Nikola Stankovski (26). De jonge Mechelaar met Servische roots overleed vorig weekend op Tomorrowland, waar hij als crewlid aan de slag was.

Familie en vrienden vonden voor de plechtigheid in de stedelijke rouwaula in de Ziekbeemdenstraat troost bij elkaar aan Zaal Vrouwvliet, waar de kist van Nikola in een koets met paarden werd geplaatst. Nadien trokken ze in stoet richting de aula.

Twee orthodoxe priesters namen het afscheid van Nikola, die wordt omschreven als een rustige gast en harde werker, voor hun rekening. Om de jongeman te eren lieten de aanwezigen na de plechtigheid ballonnen de lucht in vliegen. Er werd ook Bengaals vuur afgeschoten, allemaal in de kleuren van de Servische vlag. Stankovski’s plusdochter liet een boodschap voor Nikola de lucht in vliegen.

Volledig scherm Met Bengaals vuur werd er een erehaag gevormd. © RV

Het onderzoek naar de doodsonderzoek van Nikola is nog lopend. De twintiger trok vorige week met zijn verloofde naar het festival in Boom om er als vrijwilliger aan de slag te gaan. Nikola voelde zich op vrijdag onwel en trok zich terug in zijn tent. Zijn vriendin trof hem daar ‘s avonds levenloos aan.

