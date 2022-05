Vreugde en vermoeidheid bij aankomst van 1.000 km voor Kom op tegen Kanker: 5.000 fietsers trappen opnieuw recordbedrag bij elkaar

Westmalle/Halle/Wortel/Willebroek/Mechelen Overleden papa rijdt mee: Vrienden rijden 1.000 km voor Kom op tegen Kanker in tenues met onder meer vingeraf­druk

De sportieve vrienden Indi Smitz (28) en Marijn Verdult (32) uit Westmalle en Christophe Van Hoorebeeck (28) uit Halle (Zoersel) rijden komend hemelvaartweekend de 1.000 km voor Kom op tegen Kanker. Dat als eerbetoon aan familieleden en naasten die de strijd tegen de ziekte voeren of verloren. De drie dragen hen mee in de vorm van een symbool. “Ik draag papa mee in en op mijn hart”, zegt Marijn. Als laatste actie organiseren ze komend weekend een benefietwandeling in Wortel.

19 mei