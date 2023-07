VORM zet schouders onder aantrekken meer leerkrachten: “Studenten proeven van de job van A tot Z”

Lezersbijdrage Zen Kenpo System uit Mechelen neemt deel aan WK American kenpo karate in New York

Sportief nieuws uit Mechelen. Zen Kenpo System, een sportvereniging met focus op zelfverdediging, neemt binnenkort deel aan het WK American Kenpo karate in New York. Van 14 tot en met 16 juli nemen ze het op tegen andere ploegen van over heel de wereld. “We willen opvallen als klein landje tussen de grote toppers”, klinkt het bij de ploeg.