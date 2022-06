Vooruit voert actie tegen woonbeleid: “Woning in Mechelen 64.000 euro duurder in vier jaar”

Bonheiden Bonheiden­se ZomerZonda­gen zijn terug: vier liveoptre­dens aan de Krankhoeve in juli

Na twee ‘ZomerZondagloze’ jaren door corona organiseert GC ‘t Blikveld in juli opnieuw de gekende ZomerZondagen op het domein van de Krankhoeve. Tijdens vier opeenvolgende zondagen, van 3 tot en met 27 juli, kan je vanaf 14 uur genieten van een hapje en drankje op het terras. “’s Avonds zorgen we telkens voor sfeervolle openluchtconcerten onder het vlinderzeil van de hoeve vanaf 19.30 uur. Op het programma dit jaar staan Neeka & Gianni Marzo, David Ronaldo & The Dice (3 juli), Jim Cole, Ten Feet From Stardom (17 juli), Dries Bongaerts en Radio Negra (24 juli). Zondag 10 juli staat in het teken van ‘Vlaanderen Feest!’. In de vooravond brengt de eigen Koninklijke Muziekvereniging Bonheiden een concert met hun grote bezetting, gevolgd door een toespraak van de burgemeester. We sluiten af met de liveband Band of Musos onder leiding van Eric Melaerts, die voor de gelegenheid onder andere Jan Hautekiet, Geena Lisa en Vincent Goeminne meebrengt.” Toegang is telkens gratis.

27 juni