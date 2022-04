Voortaan rijdt bus ook op zaterdag naar Malinas

“Het was vanaf de opening in oktober een bezorgdheid dat Malinas op zaterdag niet met de bus bereikbaar was. Te meer daar we merkten dat de bus tijdens de week druk gebruikt wordt. We zijn dan ook verheugd dat we samen met de stad een oplossing hebben kunnen uitwerken met De Lijn. Het eerste jaar nemen we, in afwachting van een structurele oplossing, de integrale kostprijs op ons”, zegt Jan Du Bois van Mitiska REIM.