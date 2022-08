Voorstanders tweerichtingsverkeer op Vesten roepen op tot vlaggenactie: “Symbool voor de verkeerschaos die het stadsbestuur creëert”

Voetbal Beker van België Stéphane Demets en Rupel Boom 3.0 trekken naar Diegem voor eerste officiële opdracht van het seizoen: “Ik wil doorstoten in de beker”

Rupel Boom begint zondagnamiddag aan een nieuw hoofdstuk in zijn bestaan. Nadat de Spaanse overname vorig seizoen uitdraaide op een fiasco blies de Amerikaanse overnemer Nathan Crockett de club nieuw leven in. Een nieuwe technische staf onder leiding van coach Stéphane Demets en een fel vernieuwde spelersgroep beginnen dit weekend dus officieel aan hun seizoen. Met de competitieopener van volgende woensdag tegen Ninove in het vooruitzicht wacht zondag de generale repetitie tegen Diegem in het kader van de Beker van België.

