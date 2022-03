Voormalige directeur ZALMschool reageert: “Niet fair om schuld op ons af te schuiven”

“Ik was, samen met mijn ex-directiepartner, tijdens de eerste maanden van het schooljaar directeur in de ZALM-school. We doorliepen toen alle doorlichtingen met succes. Een eerste controle in augustus 2021 maakte dat de school een voorlopige erkenning kreeg, in december volgde een informele doorlichting over preventie”, zegt Hadri. “De inspectie was in augustus bovendien heel enthousiast over de leermethode van de ZALMschool. Die methode is gebaseerd op een leermodel dat ik zelf heb ontworpen, en is een combinatie van de positieve elementen uit het klassiek onderwijs en uit het methode-onderwijs.”