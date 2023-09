“Volgens de boordcomputer mocht ik nog verder rijden, maar ik riskeerde het niet”: BMW vat plots vuur op autostrade

Autovrije zondag en gratis acties tijdens Week van de Mobiliteit: “Laten inzien dat er voor iedereen een vervoermid­del op maat be­staat”

De stad Mechelen komt tijdens de Week van de Mobiliteit, van 16 tot en met 22 september, met evenementen en acties waarbij de zachte weggebruikers centraal staan. Op autovrije zondag is het stadscentrum vrij van gemotoriseerd verkeer en palmt dansevenement ‘Dansstorm’ de binnenstad in. “Als fietsstad van Vlaanderen willen we iedereen met nieuwe en alternatieve vormen van mobiliteit in contact brengen", aldus de mobiliteitsschepen.