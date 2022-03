‘Vluchtelingendorp Montreal’ krijgt vorm: stad overweegt ook kantoorgebouwen in te zetten

MechelenOp de parking van het failliete hotel Montreal in Mechelen werd dinsdagochtend de eerste van in totaal negentien woonunits geleverd voor de opvang van Oekraïners. De huisjes van 24 of 31 vierkante meter zullen de komende maanden onderdak bieden aan ruim veertig vluchtelingen, evenveel als ook in het hotel zelf kunnen worden opgevangen. Mechelen is kandidaat om nog meer mensen op te vangen, mogelijk in kantoorgebouwen.

Het ‘parkhotel’ in de Duivenstraat legde in juni de boeken neer, maar aan die leegstand komt snel een einde. De stad krijgt de site ter beschikking voor zes maanden, maar dat is mogelijk verlengbaar. “De eigenaars waren bijzonder inschikkelijk en flexibel”, zegt Annelies Van de Vyver , taskforceleider ‘infrastructuur en vastgoed’ bij de stad

“Straks wordt de plaatsbeschrijving opgemaakt, morgen volgt de schoonmaak. Er zijn negentien kamers waarvan vijftien voor twee personen en vier voor drie. Als alles in gereedheid is, kunnen we de plaatsen doorgeven via de housingtool en kunnen de vluchtelingen binnenstromen.”

Foyer

Op de parking van het hotel is plaats voor ongeveer evenveel vluchtelingen in negentien woonunits. “Doorgaans worden deze gebruikt om mensen die aan het verbouwen zijn een tijdelijk alternatief te bieden, maar nu is er natuurlijk veel vraag naar voor de oprichting van nooddorpen”, zegt Geert Hoste van Warsco Units.

“De woonunits zijn 3,40 op 7 of 9 meter groot en beschikken over een leefruimte, waar ook het bed zal staan, en een keukentje met – niet onbelangrijk - boiler. In het sanitair gedeelte vind je douche, wasbak en toilet.” Het is krap om daar met twee à drie personen in te wonen, maar de vluchtelingen zullen tegelijk gebruik kunnen maken van de foyer van het hotel.

Volledig scherm Geert Hoste van Warsco Units in de woonruimte, met links een keukentje. © David Legreve

Veiligheidsgevoel

Infrastructuur is een ding, de stad zet daarnaast in op begeleiding. “Het belangrijkste is in de eerste plaats het creëren van een veiligheidsgevoel. Ze komen uit een oorlog, we weten niet wat ze onderweg hebben meegemaakt. Dan kijken we naar onderwijs – voor kinderen én volwassenen, en mogelijk ook werk”, zegt schepen Gabriella De Francesco.

Mechelen telt na Antwerpen, Gent en Leuven het meeste inwoners van Vlaanderen met de Oekraïense nationaliteit: 56. “Net zoals bij de oprichting van de opvang aan de Nekkerhal in 2016 krijgen we ook nu weer veel mails van mensen die iets willen doen. Het toont nog maar eens aan dat Mechelen een warme, solidaire stad is.”

Volledig scherm Alexander Vandersmissen, Gabriella De Francesco en Bart Somers kwamen poolshoogte nemen. © David Legreve

Vragende partij

De Vlaamse regering wil 6.000 opvangplaatsen voor Oekraïners tegen eind deze week, 18.000 tegen einde maart. “We willen onze verantwoordelijkheid opnemen en zijn vragende partij om een initiatief te ontvangen”, zegt burgemeester Alexander Vandersmissen. “We bekijken momenteel of er leegstaande kantoorgebouwen zijn die we kunnen gebruiken.”

Momenteel zou al een handvol Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen in de Dijlestad, voorlopig enkel door particulieren.

Volledig scherm De eerste woonunit voor Oekraïeners wordt geplaatst op de parking van Hotel Montreal. © David Legreve

