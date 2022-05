Vluchteling Mahyar neemt afscheid van opvangcentrum met film: “Dank u Mechelen”

Mechelen “Gelukkig waren de bewoners net gaan slapen”: venster­bank belandt in zetel nadat chauffeur flat op gelijk­vloers binnen reed”

In De Langhestraat in het centrum van Mechelen is in de nacht van donderdag op vrijdag een auto in de gevel van een appartement op het gelijkvloers gereden. De schade is aanzienlijk, maar de bewoners kunnen er wel blijven wonen. Gewonden vielen er gelukkig niet.

14:16