Vijftigers overgebracht naar ziekenhuis na aanrijding

HOCKEY Mechelse strijdt dit weekend tegen Léopold om plek in Eredivisie: “Dit worden voor ons twee galamat­chen”

In Nationale 1 hebben de hockeyers van Mechelse een bijzonder knap seizoen achter de rug. Bijna was de promotie naar de Eredivisie een feit, maar het Luikse Old Club stak daar net een stokje voor. Het team van coach Pieter Theuniers mag als geweldige afsluiter van het seizoen nu twee barragewedstrijden afwerken tegen het Léopold van Tom Boon.

6 mei