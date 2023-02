Vijftiger die voormalig medevennoot oplicht, moet fikse schadevergoeding betalen: “Ik werd niet betaald zoals het moest”

Mechelen Ervaren drugsdea­ler krijgt geen kansen meer van de rechter: 6 maanden effectief

Mechelaar Kenny R. (41) is door de rechter in Mechelen veroordeeld tot een celstraf van 6 maanden effectief. De veertiger moest zich destijds verantwoorden voor het verhandelen van drugs. Een onbekende voor politie en justitie was hij niet. Hij liep al meerdere veroordelingen op.

9 februari