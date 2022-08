Vijftiger die voorbijgangers zou hebben beschoten met loodjesgeweer blijft langer in de gevangenis

Mechelen Stepbe­stuur­der (19) lichtge­wond na aanrijding

Op de Guido Gezellelaan in Mechelen is een 19-jarige jongen gewond geraakt. De tiener liep lichte verwondingen op. Hij bestuurde op het moment van het ongeval een step. Hij was betrokken bij een aanrijding met een personenwagen. De 19-jarige werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging.

15 augustus